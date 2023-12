Pearl Jam confirmados no NOS Alive

no Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). A banda sobe a palco no dia 13 de julho, dia em que também já está confirmada a presença dos The Breeders, SUM 41 e Khruangbin





Jessie Ware está de volta a Portugal e vai atuar no 1.º dia do evento, a 11 de julho, com Benjamin Clementine e The Smashing Pumpkins. Michael Kiwanuka é a mais recente confirmação para o dia 12, juntamente com Aurora, o rapper T-Rex, Larkin Poe e Dua Lipa.

Os Pearl Jam são a mais recente confirmação no cartaz de 2024 do festival NOS Alive,