«Pedimos muita calma e muita paciência»: a mensagem do piloto do avião que tenta aterrar em Madrid

O piloto do Boeing 767 da Air Canada que partiu em direção a Toronto e está, neste momento, a preparar uma aterragem de emergência no Aeroporto de Madrid devido à falta de uma roda no trem de aterragem e de um dos motores, pediu "muita calma e muita paciência".



Através de um aúdio, divulgado pelo jornal espanhol El Mundo, o piloto afirmou que, como o avião AC837 está muito pesado em combustível, terá de se desfazer dele até poder aterrar.



Na mensagem, o piloto agradece à torre de controlo e pede "muita calma e muita paciência" devido ao ao "pequeno problema" numa das rodas durante a descolagem.



Fontes aeroportuárias ao El Mundo afirmaram que o piloto poderá levar até três horas até esvaziar os tanques de combustível para uma aterragem segura.