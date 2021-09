Pedro Proença deixa mensagem de agradecimento a Gouveia e Melo

Gouveia e Melo anunciou esta terça-feira o fim da missão da 'task force' da vacinação contra a Covid-19. Pedro Proença, presidente da Liga, deixou nas redes sociais um agradecimento ao vice-almirante.





"O vice-almirante Gouveia e Melo deu por terminada a sua missão. Um homem íntegro, disponível e com um enorme sentido de responsabilidade, que desde a primeira hora apoiou a Liga Portugal na Campanha a favor da vacinação. Enquanto Presidente da Liga Portugal, enquanto português, quero agradecer-lhe o esforço e a dedicação com que se entregou à Task Force e ajudou Portugal a combater nesta autêntica guerra contra o vírus.O país está perto de atingir os 85% de vacinados e é assim que os homens honrados se despedem das suas lutas, com o sentimento de missão cumprida", disse Proença.Gouveia e Melo assumiu o comando da 'task force' no passado dia 3 de fevereiro, na sequência da demissão do anterior coordenador Francisco Ramos, que esteve pouco mais de dois meses à frente da equipa.