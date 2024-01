Pedro Proença presente em reunião da Associação dos Clubes Europeus

Pedro Proença marcou esta terça-feira presença na reunião do Comité Executivo da ECA (Associação de Clubes Europeus), que se realizou em Doha, no Qatar, e destacou ser uma "honra" estar ao lado de vários figuras importantes: "Aceitei com muita honra o convite de estar presente na reunião do Comité Executivo da ECA. Estes encontros e momentos de partilha permitem fortalecer os laços entre os parceiros-chave desta indústria e são essenciais para solidificarmos a relação em torno dos princípios e da visão estratégica que partilhamos para o presente e para o futuro do futebol", sublinhou o presidente da European Leagues e da Liga Portugal.