Pedro Proença reeleito como Vice-Presidente do Conselho Geral da Confederação Empresarial de Portugal

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, foi reeleito esta quinta-feira como Vice-Presidente do Conselho Geral da Confederação Empresarial de Portugal, para o quadriénio 2023-26. O antigo árbitro faz parte da lista liderada por Armindo Monteiro.Esta colaboração vai, através de diversos eventos e projetos conjuntos, manter na agenda uma contribuição recíproca para o progresso da economia de mercado e da iniciativa privada da indústria do futebol profissional em Portugal.Refira-se que o futebol profissional, que contribui com mais de 617 milhões de euros para o PIB (Produto Interno Bruto), gera mais de 3595 empregos e tem um peso significativo na economia portuguesa. Em impostos, o futebol profissional contribuiu com mais de 214 milhões de euros.