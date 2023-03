Pelo menos 32 mortos numa colisão de comboios na Grécia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dois comboios colidiram na Grécia e provocaram pelo menos 32 mortos e 85 feridos. É o desastre ferroviário mais mortal na história da Grécia, mas as causas ainda estão a ser apuradas.

O choque envolveu um comboio de passageiros - que partiu de Atenas com destino a Tessalónica - e um comboio de carga. Os comboios circulavam nos mesmos carris. "Estavam em grande velocidade e um dos maquinistas não sabia que o outro vinha", disse Konstantinos Agorastos, governador local.

As duas primeiras carruagens ficaram "quase completamente destruídas" graças ao fogo, admitiu Agorastos à imprensa local. As primeiras quatro carruagens descarrilaram.

"Ouvi um estrondo. Foram 10 segundos de pesadelo", disse um passageiro de 28 anos citado pela Reuters. Outro passageiro contou que, para sobreviver, teve de partir uma janela com a mala que transportava.

As equipas de resgate foram rapidamente chamadas ao local. Os socorristas foram vistos com lanternas a procurar sobreviventes na zona do desastre.

"Estamos a viver uma tragédia. Estamos a retirar pessoas, feridas e mortas. Vamos ficar aqui a noite toda até encontrarmos a última pessoa", disse um voluntário da equipa de resgate.