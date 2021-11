Pelo menos 45 mortos em acidente de autocarro na Bulgária

Pelo menos 45 pessoas morreram esta madrugada na Bulgária num acidente de autocarro que transportava cidadãos da Macedónia do Norte. Há 12 crianças entre as vítimas, adiantou o jornal bTV."Morreram 45 ou 46 pessoas" no acidente, que ocorreu na autoestrada perto da aldeia de Bosnek, 40 quilómetros a sul de Sófia, disse o comissário Nikolay Nikolov, chefe do serviço de controlo de catástrofes, na televisão estatal BNT.O veículo incendiou-se. "Sete passageiros foram resgatados" e transportados para um hospital na capital, acrescentou Nikolov.Autoridades investigam agora as causas do acidente.