Pelo menos sete mortos em sismo de 5.7 na fronteira entre a Turquia e o Irão

Um sismo de 5,7 na escala de Richter na região fronteiriça entre a Turquia e o Irão fez este domingo pelo menos sete mortos.





De acordo com a emissora pública turca TRT World, foram afetadas cerca de 43 vilas turcas. Foram enviadas para o local equipas de resgate.

The #earthquake that occurred in Iran was also felt in #Van where eastern part of Turkey. those who died in a village four of them was children#deprem pic.twitter.com/gmFrlufPY5