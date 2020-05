PIB da zona euro cai 3,8% no trimestre, a maior contração em 25 anos

O PIB da zona euro registou uma queda de 3,8% no primeiro trimestre deste ano face aos três meses anteriores, afetado pela pandemia de covid-19. Esta foi a maior contração desde que há registos, que começaram em 1995. No conjunto da União Europeia, a contração foi de 3,3%. Os dados foram publicados esta sexta-feira pelo Eurostat.





O organismo de estatísticas europeu nota que no último trimestre de 2019, o PIB da Zona Euro tinha aumentado 0,1% e o da União Europeia 0,2%, mas em março as medidas de contenção para travar o contágio da covid-19 começaram a ser aplicadas de forma generalizada pelos Estados-membros.Na comparação homóloga, a queda foi de 3,2% na Zona Euro e de 2,6% na União Europeia, depois de um crescimento de 1% e de 1,3%, respetivamente, registado no final do ano passsado. Estas foram as quebras mais expressivas desde o terceiro trimestre de 2009.De entre as maiores economias, França, Espanha e Itália registaram as quedas mais abruptas do PIB. Em termos trimestrais, a economia francesa contraiu 5,8%, depois de já ter registado uma quebra de 0,1%. Espanha recuou 5,2% (estava a crescer 0,4% no final do ano passado) e Itália contraiu 4,7%.A Alemanha, a maior economia da zona euro, entrou em recessão, com uma queda de 2,2% do PIB, depois de já ter registado uma contração de 0,1% no quarto trimestre de 2019.