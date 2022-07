Piloto morre em Foz Côa em queda de avião de combate a fogos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto de um avião anfíbio de combate a incêndios perdeu vida após a queda da aeronave que pilotava se ter despenhado, numa vinha da Quinta do Crasto, em Castelo Melhor, concelho de Foz Côa, disse à Lusa o presidente da câmara.

"O óbito foi decretado no local pela equipa médica do helicóptero Instituto Nacional de Emergência Médica. O corpo do piloto ficou carbonizado e o avião anfíbio complemente destruído, na se conseguindo edificar o modelo mas tudo indica Fire Boss , disse João Paulo Sousa.

De acordo com o comandante Nacional de Proteção Civil, André Fernandes, já foram enviados meios para o local, nomeadamente um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica, meios de busca e salvamento da Força Aérea, meios dos bombeiros dos distritos da Guarda e de Bragança, elementos da Polícia Marítima, além de um helicóptero de coordenação da Proteção Civil.

Segundo disse à Lusa o comandante Distrital de Operações e Socorro de Bragança, Noel Afonso, a aeronave anfíbia encontrava-se a operar num incêndio florestal em Urros, no concelho de Torre de Moncorvo, "há algumas horas" e que segundo pagina a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC estava às 21:35, com 56 operacionais e 20 veículos.

"A aeronave teve de ir abastecer ao rio Douro, na zona de Foz Côa, quando se deu o acidente", concretizou o comandante.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários vai mobilizar equipa de investigação de maneira a estar no local ao nascer do dia de amanhã.