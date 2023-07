PJ e MP fazem buscas nas instalações do Ministério da Defesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ministério da Defesa Nacional confirmou, esta sexta-feira, a presença da Polícia Judiciária e do Ministério Público nas suas instalações, na Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional, "no âmbito de averiguações a atos praticados entre 2018 e 2021".

"O Ministério da Defesa Nacional reafirma a sua total colaboração com as autoridades em tudo o que lhe for solicitado", indica nota enviada pelo Ministério.





