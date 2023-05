Vice-presidente da Câmara de Gaia detido

O vice-presidente da câmara de Gaia foi detido, esta terça-feira, no âmbito de uma grande operação da Polícia Judiciária de combate a esquemas de corrupção na área do urbanismo nas câmaras de Vila Nova de Gaia e do Porto, que pode envolver vários milhões de euros.Patrocínio Azevedo é vice-presidente da câmara de Gaia, líder da Concelhia do PS desde 2013, e era apontado com o sucessor do atual presidente da autarquia gaiense, Eduardo Vítor Rodrigues.Há dezenas de buscas a decorrer e foram emitidos cerca de dez mandados de detenção, mas ainda não foram localizados todos os suspeitos.O grosso da operação incide na Câmara Municipal de Gaia. Ao que o Correio da Manhã apurou, na Câmara do Porto, as suspeitas recaem sobre funcionários e não sobre a vereação.As buscas domiciliárias começaram às 7h30 e as buscas nas câmaras municipais tiveram início às 9h00.No terreno estão cerca de 50 inspetores da PJ.(notícia atualizada às 10h10)