Plataforma de parapente e via de escalada afetadas pelo incêndio de Proença-a-Nova

O fogo que deflagrou sexta-feira no concelho de Castelo Branco e progrediu para Proença-a-Nova, queimando uma vasta área florestal e alguns pontos turísticos, não afetou diretamente infraestruturas desportivas de clubes ou municipais, mas a plataforma de parapente no concelho proencense, para descolagem nas provas de voo livre, foi destruída.Também a Via Ferrata das Talhadas, ainda no concelho de Proença-a-Nova, a mais extensa de Portugal destinada à prática de escalada, ficou comprometida em vários setores.