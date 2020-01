Pneumonia viral da China alastra-se e deixa autoridades em alerta

O coronavírus chinês que causa pneumonia provocou o quarto morto durante a madrugada desta terça-feira, dia 21 de janeiro, e existem mais de 200 casos confirmados até ao momento, espalhados pela China e pelas regiões periféricas.





grupo de vírus de genoma de RNA simples de sentido positivo,

Numa altura em que milhões de chineses aproveitam para viajar, devido às férias do Ano Novo Lunar, a principal preocupação das autoridades chinesas centra-se no rápido contágio, depois do especialista do Governo chinês, Zhong Nanshan, ter revelado que o vírus é transmissível entre seres humanos.Este coronavírus, umfoi inicialmente detetado em Wuhan, um cidade do centro da China, que é também um importante centro de transporte doméstico e internacional, ainda no mês passado.

No entanto, esta semana foram diagnosticados novos casos em Pequim, Xangai e Shenzhen, que faz fronteira com Hong Kong. Todos estes pacientes visitaram Wuhan recentemente. Fora da China, quatro casos foram confirmados entre viajantes chineses na Coreia do Sul, Japão e Tailândia.

Os casos alimentaram receios sobre uma potencial epidemia, semelhante à da pneumonia atípica, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que entre 2002 e 2003 matou cerca de 800 pessoas espalhadas pela China continental e em Hong Kong.



Nos aeroportos de vários países, como nos Estados Unidos, na Austrália, e nos países periféricos que recebem voos da China estão a ser tomadas medidas de prevenção, com os passageiros a serem obrigados a passarem por uma triagem após o voo. Em Macau, o Governo criou um centro de contingência para reforçar a resposta ao novo tipo de coronavírus e alargou o controlo da temperatura corporal a todos os turistas provenientes da China.



Os primeiros casos identificados deste vírus estão ligados a um mercado de mariscos, segundo a Organização Mundial de Saúde e o Governo chinês, pelo que se suspeita que os primeiros pacientes tenham contraído o vírus a partir de animais.





#China has reported to WHO 139 new cases of the novel #coronavirus (2019-nCoV) in #Wuhan, #Beijing and #Shenzhen over the past two days.

This is the result of increased searching and testing for 2019-nCoV among people sick with respiratory illness. pic.twitter.com/qAuaFzYmXH — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 19, 2020



Hoje, os mercados a nível global estão a ser pressionados precisamente pelos receios de um contágio deste vírus chinês que pode espalhar-se por outros continentes. As moedas dos mercados emergentes estão a ser hoje penalizadas pelo aumento das preocupações com o impacto do novo vírus que está a alastrar na China.





As divisas da Coreia do Sul, Filipinas, Taiwan e Indonésia estão todas em terreno negativo. Na China o yuan cede 0,4%. O índice do dólar valoriza 0,1% e o euro desce 0,05% para 1,1089 dólares.