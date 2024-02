Polícia diz que eleições podem estar em risco: «Quem transporta os boletins e as urnas são as forças de segurança»

Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional de Polícia, alertou para o risco de não se realizarem as eleições legislativas, marcadas para 10 de março, se as forças de segurança não virem atendidas as suas reivindicações. Em declarações à SIC Notícias, estranhou o "silêncio ensurdecedor" do Governo liderado por António Costa."Desta forma, em que o Governo continua num silêncio ensurdecedor, não diz nada, não faz nada e não quer resolver o problema, eu temo que o Sr. Primeiro-ministro não vai ficar em funções só até 10 de maio, mas para lá de 10 de março", começou por dizer, ainda antes de se saber se o FC Porto-Rio Ave se realizaria.Questionado se as eleições estão em risco, sublinhou: "Por haver essa possibilidade. Quem transporta os boletins de voto e as urnas de voto são as forças de segurança. Se acontecer nesse dia algo semelhante ao que está a acontecer hoje – e vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos, nomeadeamente do FC Porto e do Benfica – as coisas podem ganhar uma dimensão que apelo ao Governo para que se aperceba dos alertas dos sindicatos e das estruturas associatiovas da GNR e do que têm feito ao longo destes dias. Que o Governo e o Presidente da República se apercebem disso."