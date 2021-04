Polícia inglesa revela conclusões do inquérito à morte de antigo defesa do Wolverhampton

A polícia britânica apresentou esta terça-feira as conclusões do inquérito à morte de Lee Collins, defesa de 32 anos formado no Wolverhampton e que atualmente jogava no Yeovil Town, da National League.





"Lee não compareceu no treino do dia 31 de março, foram feitas investigações no hotel onde estava hospedado e então foi encontrado enforcado no seu quarto", afirmou em audiência Ben Batley, oficial de justiça do tribunal de Taunton, no condado de Somerset, citado pelo 'The Sun'. "Foi também considerado como prova um relatório post-mortem provisório, confirmando a causa da morte como enforcamento, sujeito a análise sanguínea", acrescentou Ben Batley.Apesar destas conclusões, o caso ainda não está totalmente encerrado, uma vez que "o médico legista entendeu que será necessário obter mais declarações e relatórios sobre as circunstâncias da morte de Lee e o inquérito foi adiado para uma revisão interna da administração do caso até 7 de julho de 2021", justificou o oficial de justiça.Lee Collins cumpria a sua segunda temporada com a camisola Yeovil Town.