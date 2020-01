Polícia Judicária acredita que Rui Pinto foi o denunciante dos Luanda Leaks

O 'Público' adianta este sábado que a "PJ acredita que Rui Pinto foi o denunciante dos Luanda Leaks".Esta convicção é, de acordo com o jornal, sustentada no facto de muitos dos documentos divulgados nos últimos dias fazerem "parte tanto do processo em que o hacker vai ser julgado como de outros inquéritos que ainda estão em investigação".





O Público acrescenta que os documentos estavam guardados nos dispositivos de armazenamento de dados "que foram apreendidos ao pirata português na Hungria".