Polícia Judiciária detém hacker que pirateou Altice

Uma operação da PJ deteve esta quarta-feira o pirata informático, conhecido por Zambrius, de 19 anos, que será responsável pelo recente ataque à empresa Altice. Foram identificados outros dois suspeitos e realizadas quatro buscas domiciliárias em que foi apreendido diverso material.

Num comunicado, a Polícia Judiciária informa que, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) "procedeu à localização e detenção de um individuo de 19 anos, e à identificação e constituição como arguido de um outro suspeito de 23 anos, pela prática reiterada de crimes de acesso ilegítimo, falsidade, dano e sabotagem informática".





"Os ataques informáticos em escala, conhecidos por "Defacing" e "DDoS", eram dirigidos a entidades públicas e privadas, tinham origem num grupo criminoso de cidadãos portugueses e mostravam sinais de agravamento nos últimos dois meses.Além de comprometerem a integridade e a disponibilidade dos dados e da informação das entidades visadas, estes crimes informáticos afetam a paz social e a segurança no domínio do ciberespaço", lê-se no comunicado divulgado pela Polícia Judiciária."O detido, já com antecedentes por crimes de idêntica natureza, será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", indica a PJ.