Polícia Judiciária faz buscas na presidência do Conselho de Ministros

A Polícia Judiciária está a fazer buscas na sede da Presidência do Conselho de Ministros. Segundo a SIC Notícias, há suspeitas de corrupção.

O secretário-geral da presidência do Conselho de Ministros, David Xavier, é suspeito de obter benefícios pessoais, através de subornos, na aquisição para o Estado de sistemas informáticos a uma determinada empresa do norte do país - em ajustes diretos que alegadamente violam as regras de transparência.

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção está a fazer buscas nos gabinetes, mas também nas casas dos suspeitos da investigação.