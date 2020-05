Político mexicano distribui bananas para "tratar" o coronavírus

A comunidade científica internacional está nesta altura em polvorosa, centrada na descoberta de uma vacina para o novo coronavírus, mas no México há um político que parece ter encontrado uma 'solução' bem mais prática e acessível. E não é a hidroxicloroquina de Donald Trump. Trata-se de banana. Simplesmente banana.





David Zurita Pérez, candidato às eleições municipais de Macuspana, no estado de Tabasco, garante que a covid-19 se cura e se previne com bananas e anda a distribuí-las pela população, conforme é relatado pela imprensa do país.O candidato garante às pessoas que as bananas têm potássio (o que até é verdade), substância que impede - garante - o desenvolvimento da infeção.Isto está a preocupar as autoridades de saúde locais, pois a 'descoberta' de David Zurita Pérez pode dar uma falta sensação de segurança às populações ao acharem que podem sair à rua livremente apenas porque comeram bananas...