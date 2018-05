O presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), António Laranjo, adiantou esta quarta-feira, 16 de Maio, no Parlamento as datas em que a Ponte 25 de Abril será cortada ao trânsito para a realização de obras de manutenção.

Segundo revelou, a ponte será cortada totalmente quatro vezes em cada um dos sentidos, sempre entre as 00.30 e as 8:30, para a realização da empreitada de conservação.

Continuar a ler

No sentido Norte-Sul, a travessia será encerrada nas madrugadas dos dias 18 e 19 de Maio de 2019 e 13 e 28 de Outubro também do próximo ano. No sentido Sul-Norte os cortes totais estão marcados para 11 e 12 de Maio e 12 e 19 de Outubro de 2019.

Na audição sobre um parecer do LNEC que apontou riscos na Ponte 25 de Abril, António Laranjo salientou que para a IP esta obra não é "nem emergente nem urgente", mas sim "uma obra que está na primeira prioridade de intervenção", razão porque estão a decorrer um conjunto de concursos, salientou.

O responsável, que apontou para um valor global das intervenções de cerca de 22 milhões de euros, disse que a empreitada estará no terreno em Outubro deste ano e terminada no final de 2020.

António Laranjo elencou ainda o ponto de situação dos diversos concursos. Como referiu, a assinatura do contrato para assistência técnica com a Parsons, no valor de cerca de 900 mil euros, foi assinado na passada terça-feira. Já no concurso público internacional para o contrato de fiscalização da empreitada o prazo para a entrega de propostas termina esta quinta-feira, 17 de Maio, tendo manifestado interesse sete empresas, sendo o valor do contrato de 1,5 milhões.





Para o contrato de empreitada de manutenção e conservação, no valor de 18 milhões de euros, a entrega das propostas no concurso termina a 18 de Junho, tendo manifestado interesse nove empresas. Para a aquisição de serviços integrados, a data para a recepção de propostas terminou esta terça-feira, tendo o ISQ apresentado o valor mais baixo, de 2,1 milhões de euros.

António Laranjo disse ainda que o concurso para o contrato de inspecção subaquática da ponte 25 de Abril será lançado no próximo mês de Junho por um valor de cerca de 100 mil euros.





Na audição na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, o presidente da IP voltou a garantir que a ponte 25 de Abril é a obra de arte, das 7.200 geridas pela IP, "mais segura que temos", sendo também a "mais utilizada, por mais de 100 milhões de pessoas por ano" e "aquela que nos últimos anos mais intervenções sofreu".



Autor: Maria João Babo/Negócios