Por dentro de uma das luxuosas casas deixadas por Ivana Trump

A antiga residência de Ivana Trump, modelo, socialite, designer de interiores e ex-mulher de Donald Trump, foi posta no mercado por 26,5 milhões de dólares (cerca de 24,5 milhões de euros), depois da sua morte em julho do ano passado, aos 73 anos. A townhouse situa-se no bairro de Lenox Hill em Manhattan, num bloco bastante cobiçado de Nova Iorque, conhecido pelas suas propriedades sublimes. Foi construída em 1879 e conta com seis andares, cinco quartos e cinco casas de banho. Leia o artigo completo na 'Must'.