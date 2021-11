Porque é que não acordamos com o nosso próprio ressonar?

Talvez para se distanciar um pouco do jornalismo tradicional, a publicação britânica The Guardian começou uma série com apenas questões e respostas, colocadas e respondidas pelos leitores, que vão de tópicos triviais a assuntos científicos ou filosóficos. Como tal, uns dos temas discutidos recentemente foi o porquê das pessoas que ressonam não acordarem com o próprio barulho. De 15 respostas, destacámos algumas bastante engraçadas, e outras mais sérias."Ressonador regular aqui: mea culpa. A verdade é que por vezes o nosso ressonar desperta-nos", contou à publicação Brian Hill. "Num incidente recente, sempre que adormecia podia jurar que estava a ser acordado por gambás a lutar na árvore junto ao meu quarto. Depois de três ou quatro vezes, acabei por perceber que era, de facto, o meu ressonar." Leia o artigo na íntegra na Must