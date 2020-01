Porsche contraria indústria e marca recorde de vendas em 2019

A Porsche, unidade mais rentável do maior grupo automóvel do mundo, a Volkswagen, fechou o ano passado com um novo recorde de vendas, contrariando a tendência da indústria.





De acordo com os dados revelados pela fabricante esta segunda-feira, 13 de janeiro, as vendas globais aumentaram 10% no ano passado, para um total de 280.800 unidades, impulsionadas pelo crescimento da procura pelos utilitários desportivos Macan e Cayenne.





No entanto, é no elétrico Taycan que a Porsche está a colocar as fichas para reforçar o crescimento este ano, uma aposta que, segundo os objetivos da fabricante, poderá elevar os resultados em 6 mil milhões de euros.





"Estamos otimistas de que conseguiremos sustentar a forte procura em 2020", afirmou o diretor de vendas Detlev von Platen, no comunicado citado pela Bloomberg. As vendas, acrescenta, "deverão beneficiar da introdução de novos modelos e livros de encomendas completos para o Taycan".





Em meados de dezembro, o CEO Oliver Blume revelou que, a nível europeu, já haviam recebido 30 mil pré-encomendas para o primeiro veículo totalmente elétrico da Porsche. Em Portugal, eram 250 as pré-reservas, sendo que as entregas só começarão em março.





No ano passado, as vendas da Porsche subiram 8% tanto na China como nos Estados Unidos – os dois maiores mercados da marca – para 86.752 e 61.568 carros, respetivamente. Na Alemanha cresceram 15% para 31.618 e em Portugal quase triplicaram para 749 unidades, fazendo da Porsche a 27.ª marca mais vendida por cá.





As entregas da Porsche aceleraram no final de 2019, depois de um primeiro semestre marcado por testes de emissões mais complexos na Europa.





Após o lançamento do Taycan, a Porsche quer introduzir uma versão mais espaçosa do carro, chamada Cross Turismo, no final de 2020.





O Porsche Taycan 4S, a versão menos potente e mais barata, tem um preço-base em Portugal de 110 mil euros. Já o Taycan Turbo apresenta um valor de 158 mil euros e o Turbo S começa nos 192 mil euros.