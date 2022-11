Porto: Desporto no Bairro 2022 – O espetáculo das emoções mostra-se em palco

A terceira edição do Desporto no Bairro começou entre junho e setembro deste ano e conseguiu reunir mais de 900 crianças e jovens de 17 bairros do Porto, na prática de novas atividades desportivas.



O espetáculo final, que decorre esta quinta-feira no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, recria as vivências deste programa e junta em palco, não só formadores e convidados internacionais, mas também as grandes "estrelas" — as dezenas de crianças e jovens b-boys e b-girls, que irão mostrar em cena as várias modalidades e práticas como beatbox, breaking, street basket, skate dance e coreografias com pranchas de surf.

Destaque ainda para três momentos especiais, com os showcase “4 Better World”, da Ukraine Breaking Team, a atuação da live band composta por todas as crianças e artistas, e ainda um flashmob a encerrar.



A terceira edição desta iniciativa municipal reuniu, este ano, mais de 900 participantes que foram desafiados a experimentar várias modalidades como o street basket, o breaking, o surf e o skate.



Nos polos por onde passou, no Cerco – Lagarteiro, na Pasteleira – Pinheiro Torres, na Fonte da Moura – Aldoar, no Viso – Ramalde do Meio, no Francos – Central de Francos, no Contumil – Pio XII, na Agra do Amial – S. Tomé e nas Fontainhas – Miragaia – Sé, esta iniciativa deixou marca e continua a inspirar e a motivar as camadas mais jovens para a prática desportiva.

O Desporto no Bairro cruza conhecimentos e experiências com alguns dos melhores profissionais em cada uma das modalidades. Alia a descoberta de novas aprendizagens, potencia a aquisição de capacidades sociais, trabalha e reforça a autoestima de centenas de crianças e jovens dos bairros da cidade do Porto.

Criado em 2020, o Desporto no Bairro começou por oferecer apenas aulas de breaking em quatro polos que abrangiam oito bairros sociais. Participaram na 1.ª edição, 600 jovens. No segundo ano, as modalidades passaram a ser três (ao breaking somou-se o surf e o skate), os polos subiram para seis e os bairros englobados para 14, envolvendo um total de 800 jovens.

O espetáculo é de entrada gratuita mediante levantamento de bilhete, no próprio dia, na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, sendo que os portadores do cartão Porto podem levantar até quatro ingressos, por pessoa.