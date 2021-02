Portugal com 204 mortos e 3508 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou mais 204 mortos e 3508 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas





Este domingo voltou a aumentar o número de internados pela doença: há mais 90 pessoas internadas, sendo agora um total de 6248. Regista-se ainda um total de 865 pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 26 do que ontem.O maior número de mortes e novos infetados registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 100 óbitos e 1435 casos de infeção. O número de pessoas recuperadas também continua a subir, mas agora de forma mais lenta. Nas últimas 24 horas, 6573 pessoas recuperaram da Covid-19.