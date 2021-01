Portugal com mais 10.765 casos e recorde de 291 mortos por covid-19

Foram registados em Portugal mais 10.765 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados divulgados esta terça-feira pela Direção Geral de Saúde (DGS). O total de contágios desde o início da pandemia ascende a 653.878.

No que respeita aos óbitos devido à covid-19, há a lamentar mais 291 vítimas mortais no país, que elevam o total de mortes em Portugal desde o início da pandemia para 11.012.



Na véspera tinha sido registados 6.923 casos e covid e 252 óbitos. Os registos hoje anunciados mostram um agravamento nos casos, mas abaixo dos máximos atingidos em vários dias da semana passada.



Já no que aos óbitos diz respeito, foi atingido um novo recorde, superando o anterior máximo diário de 275 mortos. Portugal já é o país que com o nível de mortalidade mais elevado em todo o mundo, uma estatística que deverá agravar-se nos próximos dias, já que os números continuam com uma trajetória ascendente.