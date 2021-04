Portugal com mais 159 casos de covid-19 e seis mortes nas últimas 24 horas

Portugal registou esta segunda-feira seis mortes relacionadas com a covid-19 e 159 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 536 doentes (mais 19 do que no domingo). O número de novos internamentos tem vindo a oscilar nos últimos dias, depois de um período de alguma estabilidade no sentido descrescente.





Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 112 doentes, menos cinco em relação a domingo, valor mais baixo desde 07 de outubro, dia em que estavam internadas nestas unidades 104 pessoas.