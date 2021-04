Portugal com mais 610 casos e uma morte por covid-19

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 610 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados revelados esta quarta-feira, 21 de abril, pela Direção Geral de Saúde (DGS).





No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foi registada. A única morte ocorreu no Centro.

Para efeitos da matriz definida pelo Governo para acompanhar o processo de desconfinamento, a incidência subiu ligeiramente, sendo agora de 72,7 por 100 mil habitantes em 14 dias (68,9 casos considerando apenas Portugal Continental). Na segunda-feira os valores eram de 71,8 e 68,1, respetivamente. De notar que os dados da incidência e do R(t) calculados pelo INSA reportam-se a cinco dias atrás, neste caso, à passada sexta-feira.





No que diz respeito ao índice de transmissibilidade, o R(t) em Portugal Continental desceu de 1 para 0,99 e a nível nacional desceu de 1 para 0,98. Portugal entrou esta segunda-feira na terceira fase de desconfinamento, sendo que apenas nos 10 concelhos de nível de risco elevado haverá uma pausa ou marcha atrás.

Desde o início da pandemia faleceram 16.952 pessoas em Portugal com covid-19. Em termos dos óbitos registados nos últimos sete dias, o valor de 21 mortes, uma média diária de 3, constitui um mínimo desde 7 de setembro.



Com os números conhecidos esta quarta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias desceu para 485, o número mais baixo desde 8 de abril.





Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 70,2 novos casos por 100 mil habitantes, tendo por base a estimativa de população mais recente do Instituto Nacional de Estatística (INE) e os dados divulgados diariamente pela DGS. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, supera metade do limite de 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo para o plano de desconfinamento.





Internamentos em mínimo desde 9 de setembro





O relatório da DGS mostra 532 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 790.650.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 77, para 24.653.





No diz respeito aos números nos hospitais os dados são positivos. Estão agora internados menos 32 pacientes em Portugal, que colocam o total em 397, o valor mais baixo desde 9 de setembro.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos (UCI), há menos três doentes, colocando o total de pacientes internados em UCI nos 110.







Norte com quase metade dos novos casos





Dos novos casos identificados no país, 285 foram registados no Norte, o que representa 47% do total nacional.





Dos restantes novos casos, 189 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 53 no Centro, 29 nos Açores, 19 na Madeira, 19 no Algarve e 16 no Alentejo.



O único óbito registado ocorreu na região Centro.