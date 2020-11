Portugal com mais 6.472 casos e 62 mortos devido à covid-19

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em 6.472, para um total de 255.970, de acordo com os dados revelados este sábado, 21 de novembro, pela Direção Geral da Saúde (DGS)-





O número de mortes relacionadas com a doença aumentaram em 62 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 3.824.O número de doentes recuperados é agora de 169.379, com o aumentou de 6.379 nas últimas 24 horas, enquanto os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, são agora 82.767O número de internados devido à covid-19 diminui, segundo os dados da DGS em 54 pacientes para um total de 3.025.Já no que respeita aos casos mais graves, de internamentos em unidades de cuidados intensivos, são agora 485, o que representa mais 4 do que ontem.