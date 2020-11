Portugal com mais 6.489 casos e 61 mortes devido à covid-19

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em 6.489, para um total de 249.498, de acordo com os dados revelados esta sexta-feira, 20 de novembro, pela Direção Geral da Saúde (DGS).



Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, aumentaram em 61 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 3.762.









Também o número de casos aliviou face ao recorde de quase 7 mil casos ontem anunciado. A média diária de novos casos dos últimos sete dias baixou para 5.780, ligeiramente abaixo do recorde de 5.783 de ontem.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 760 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, atingiu um novo recorde e supera largamente o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.



O número de doentes recuperados aumentou em 5.076, para um total de 163.000, enquanto os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, subiram em 1.352. Os casos ativos são agora 82.726.





Internamentos regressam a recorde





O número de internados devido à covid-19 aumentou em 62 para um total de 3.079 pacientes, mais do que anulando a descida de ontem, dia em que se registou a maior redução diária desde 2 de junho.





O número de internados atingiu assim um novo recorde, sendo este um dos indicadores que mais preocupa as autoridades pois demonstra a a elevada pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde.





Já no que respeita aos casos mais graves, de internamentos em unidades de cuidados intensivos, são agora 481, o que representa um novo recorde e um aumento de 23 face a ontem.