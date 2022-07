Portugal entra em situação de contingência: temperaturas podem chegar aos 47 graus

Portugal entra na próxima madrugada em situação de contingência e assim vai continuar até dia 15 devido ao elevado risco de incêndio, numa semana em que as temperaturas vão chegar aos 45 graus em quase todas as regiões do país. Em algumas zonas do interior poderão chegar mesmo aos 47 graus. Portugal já estava em situação de alerta desde sexta-feira da semana passada. Mas, apreensivo com as temperaturas elevadas e o número crescentes de fogos, o Governo decidiu aumentar o nível da capacidade de resposta. A situação de contingência implica o reforço do dispositivo dos corpos de bombeiros com a contratualização de até 100 novas equipas, entre outras medidas. Está proibida a realização de trabalhos nos espaços rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal e a utilização de fogo-de-artifício.