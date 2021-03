Portugal já administrou um milhão de doses de vacinas

Portugal atingiu esta sexta-feira a fasquia de um milhão de doses de vacinas contra a covid-19 administradas.





Um milhão de doses já foram administradas. E todos os dias mais pessoas são chamadas para receber a vacina. Temos assim melhores condições para vencer a pandemia. Vacina a vacina construiremos a imunidade de grupo.https://t.co/n0W0bcCyup#VacinaCovid19 #COVID19 #FicaEmCasa pic.twitter.com/MKKPm9aqYf — República Portuguesa (@govpt) March 5, 2021

Assim, pouco mais de dois meses após o início do processo de vacinação, a 27 de dezembro, o país atinge um marco de um milhão de iniculações, sendo que são 716 mil os portugueses que já receberam pelo menos uma dose, enquanto 284 mil já estão totalmente vacinados.Os dados foram atualizados esta tarde pela Direção-Geral de Saúde (DGS) e o Governo assinalou o número no Twitter.Face ao ponto de situação divulgado cerca das 13:00, com dados até ontem, foram administradas mais 27.817 doses - 23.040 primeiras doses e 4.777 segundas doses.Na última semana, a média diária de doses administradas atingiu o valor mais elevado de sempre: praticamente 29 mil. Nestes sete dias o total de doses injetadas cifrou-se em 202.995.