Tendo em conta que o país se encontra agora "claramente na zona vermelha da matriz de risco", o Conselho de Ministros decidiu interromper o processo previsto de desconfinamento, prolongando a situação de calamidade até às 23:59 de 11 de julho".





"Portugal encontra-se, neste momento, claramente na zona vermelha da nossa matriz, pelo que não existem condições para prosseguir o plano de desconfinamento que estava previsto", afirmou a ministra Mariana Vieira da Silva, no final do Conselho de Ministros.A partir desta semana, recuam outro nível de desconfinamento três concelhos: Albufeira, Lisboa e Sesimbra. Ao fim de semana, os restaurantes e similares fecham às 15h30. Supermercados e retalho fecham às 19 horas na mesma altura.Os concelhos que recuam no plano de desconfinamento não terão público nos estádios. "Algumas instalações e atividades desportivas", são encerradas nesses concelhos.Foi renovada a proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) ao fim de semana mas com duas exceções: "teste negativo ou certificado digital".Quanto à saída e entrada da AML, testes à covid-19 que são realizados em casa "não se qualificam" para ser apresentados. "É necessário um teste antigénio feito há um mínimo de 48 horas, ou um PCR feito há 72 horas.""Este é um momento crítico da evolução da pandemia", disse a ministra Mariana Vieira da Silva, que pediu respeito pelas regras para travar a propagação da pandemia.Mariana Vieira da Silva revelou que o Governo tenciona "completar a vacinação de 320 mil pessoas" por semana. Há mais de 700 mil pessoas com mais de 60 anos sem vacinação completa. Segundo a ministra é uma "luta contra o tempo entre vacinação e progressão da doença" que justifica um "esforço complementar".