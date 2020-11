Portugal prepara-se para distribuir vacina contra a Covid-19 em janeiro, diz Marta Temido

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta quarta-feira, em declarações ao Podcast do PS que as primeiras vacinas contra a Covid-19 vão ser distribuídas em janeiro. "O Governo está a preparar tudo para ter a primeira distribuição da vacina em janeiro", diz Marta Temido durante a entrevista no Política com Palavra.



A ministra disse que o Governo está a "prepara tudo para poder ter a distribuição da vacina em janeiro" e que os especialistas estão a trabalhar em quatro tópicos: a população alvo a vacinar e os grupos prioritários, a logística (transporte e armazenamento), o registo informático da administração da vacina e eventuais reações adversas e a comunicação.

"Está uma 'task-force' a acompanhar o tema, com elementos dos serviços centrais, da DGS e peritos que deve fazer essa definição [da estratégia de vacinação]", afirmou, sublinhando que estarão em analise os grupos alvo acima de determinada idade, as pessoas com comorbilidades, os profissionais de saúde e dos erviços essenciais (proteção civil e forças de segurança) e, eventualmente, os dos serviços sociais.

"A definição concreta e prioridades ainda terão de ser melhor especificadas", acrescentou.