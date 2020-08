Portugal regista 112 novos casos e uma morte por covid-19

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.739, mais um óbito face a ontem, quando estavam contabilizados 1.738, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta terça-feira, 4 de agosto.





O número de óbitos é superior ao de ontem, o primeiro dia desde o início da pandemia sem qualquer vítima mortal, e inferior à média dos últimos sete dias (2).O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,22%, para 51.681, o que representa 112 novos casos em 24 horas. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,21% para 51.569.

Doentes internados aumentam

Os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) indicam que dos mais de 51 mil casos confirmados, 401 estão internados em hospitais, mais 11 do que véspera (390) e que correspondem a 3,18% dos casos ativos. No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), registam-se 44 pacientes, mais dois do que na véspera, que representam 0,35% dos casos ativos.