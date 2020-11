Portugal regista mais 59 mortes e 7.497 casos de Covid-19

Depois de dois dias com menos casos confirmados que na média diária da passada semana, Portugal voltou esta quarta-feira a registar um novo recorde de infetados num dia: foram 7.497 nas últimas 24 horas, quase duplicando o maior registado de casos num dia até hoje - 4.656, a 30 de outubro.





O total de casos confirmados subiu esta quarta-feira para quase 157 mil infetados, com Portugal a dar como recuperados 2.357 doentes com o novo coronavírus nas últimas 24 horas.O número de casos ativos é agora superior a 65 mil, o maior número de infetados simultaneamente que o país já teve.Portugal registou também nas últimas 24 horas 57 mortes por Covid-19 e 2.694 vítimas mortais da pandemia desde o início da pandemia.Nas últimas 24 horas o número de internados baixou para 2.337, com menos 12 doentes hospitalizados. Nas UCI foram adicionados cinco doentes, para um novo maximo de 325 doentes em unidades de cuidados intensivos.