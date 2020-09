Portugal regista mais 388 casos e três mortes devido a covid-19

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.846, mais três óbitos face a segunda-feira, quando estavam contabilizados 1.843, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta terça-feira, 8 de setembro. Os casos ativos subiram pelo 25.º dia e encontram-se ao nível mais elevado desde 23 de maio, superando os 15 mil infetados.





O número de infetados (casos confirmados) aumentou para 60.895, o que representa 388 novos casos em 24 horas. Ontem tinham sido reportados 249 novos casos, para um total acumulado de 60.507 desde o início da pandemia.O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.846, mais três óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.843, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta terça-feira, 8 de setembro. Os casos ativos subiram pelo 25.º dia e encontram-se ao nível mais elevado desde 23 de maio, superando os 15 mil infetados.O número de infetados (casos confirmados) aumentou para 60.895, o que representa 388 novos casos em 24 horas. Ontem tinham sido reportados 249 novos casos, para um total acumulado de 60.507 desde o início da pandemia.A média diária dos últimos sete dias em termos de novos casos é de 378,9 uma subida face aos 356,4 da véspera e o valor mais elevado desde 28 de abril. Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 48,4 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, agravou-se pelo 16.º dia.Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 225 novos casos (85 ontem), o que representa 58% do total de novos casos no país. Já no Norte o número de novos casos ascendeu a 143 (143 na véspera), pesando mais de metade (57,4%) no total.Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade manteve-se em 3,05%, o que corresponde ao valor mais baixo desde 12 de abril e compara com o pico de 4,37% registado no início de junho.No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 43.016 casos, mais 63 do que o reportado ontem (42.953) e o menor número desde 21 de maio.O número de casos ativos aumentou pelo 24.º dia, para 15.648, uma subida de 183, o que representa 25,86% do total de casos confirmados e é o número mais alto desde 23 de maio.Os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) indicam que dos mais de 60 mil casos confirmados, 381 estão internados em hospitais, mais 27 do que na véspera (354), naquela que é a maior subida desde 29 de junho. Desde 5 de agosto que não havia tantos doentes hospitalizados.No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), registam-se 49 pacientes, mais seis do que na véspera, e máximo desde 25 de julho.