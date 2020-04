Portugal regista mais de 800 mortos com coronavírus e casos confirmados aumentam 1,7%

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 820, o que traduz uma subida de 35 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 785, anunciou a DGS esta quinta-feira, 23 de abril.



Foi assim superada a barreira dos 800 óbitos precisamente duas semanas depois do número de vítimas mortais ter superado os 400. O número de óbitos duplicou no espaço de 15 dias, sendo que a 9 de abril estava em 409 e desde então nunca aumentou menos de 20 por dia.





O número de infetados (casos confirmados) aumentou 1,7% para 22.353, sendo que em termos absolutos a subida de casos foi de 371. Ontem tinham aumentado 2,82% para 21.982.





O crescimento diário do número de mortos acelerou em termos absolutos (35 contra 23 ontem), sendo que a taxa de crescimento também subiu (4,5% contra 3% ontem).O número de novos óbitos em 24 horas igualou os anteriores máximos diários, sendo que em 8 de abril e 11 de abril também tinham sido reportadas 35 vítimas mortais.Em sentido contrário, verifica-se um abrandamento na taxa de crescimento do número de infetados (1,7% contra 2,82% ontem). Em termos absolutos também desacelerou (371 contra 603 ontem).Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 3,67%, ligeiramente acima do registado ontem (3,57%).