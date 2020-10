Portugal regista novo recorde de casos de Covid-19 num só dia

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 21 mortos e 3669 novos casos de coronavírus, sendo este o novo recorde diário de novos casos. Dos 21 óbitos, 6 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 11 na Região Norte, 1 na Região Centro, 2 no Alentejo e 1 no Algarve.





O país contabiliza, até ao momento, 2297 óbitos e 116109 infetados com a Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado este sábado pela DGS, 67842 pessoas recuperaram da doença, 1962 delas nas últimas 24 horas.



Relativamente aos internamentos, 1455 pessoas estão internadas, mais 37 do que ontem, 221 das quais em cuidados intensivos (mais 23 que as registadas esta sexta-feira).