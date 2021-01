Portugal soma mais 3.384 casos e 73 mortes por covid-19: internamentos com maior subida em 9 meses

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em 3.384, de acordo com os dados revelados este domingo, 3 de janeiro, pela Direção Geral da Saúde (DGS), para um total de 427.254.





Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, registaram-se 73 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 7.118.

O número de casos aumentou ligeiramente face à véspera (3.241). A média diária de novos casos dos últimos sete dias subiu para 4.669, o valor mais elevado desde 30 de novembro.

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 516 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mais do que duplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.

O número de doentes recuperados cifrou-se em 2.385 nas últimas 24 horas, aumentando o total de recuperados para 342.535.



Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, subiram em 926, para 77.601 infeções ativas, o que corresponde a 18,16% dos casos acumulados e representa o valor mais elevado desde 30 de novembro.



O número de internados devido à covid-19 aumentou em 186, para um total de 3.044 pacientes, voltando a superar a fasquia dos três mil internamentos pela primeira vez desde 22 de dezembro.









Já no que respeita aos casos mais graves, de internamentos em unidades de cuidados intensivos, há mais 8 pacientes, num total de 500.Lisboa e Vale do Tejo foi a região com maior número de novas infeções, somando mais 1.232 novos casos, que correspondem a 36% dos contágios no país nas últimas 24 horas, elevando o total da região para 138.520.

Já o Norte conta agora com 215.031 casos, mais 1.218 do que ontem, o que significa que foi responsável por 36% das novas infeções.



Dos restantes novos casos, 605 foram no Centro, 155 no Alentejo, 133 no Algarve, 25 na Madeira e 16 nos Açores.

Quanto aos óbitos, a maioria foi em Lisboa e Vale do Tejo, com 36, o terceiro dia com mais mortes na região. Seguem-se o Norte, com 17, Centro, com 10, Alentejo, com 9, e Algarve, com uma morte. Na Madeira e nos Açores não há mortes a lamentar.