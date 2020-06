Portugal tem índice de contágio da Covid-19 superior à maioria da Europa

Desde que Portugal iniciou as fases de desconfinamento, no início de maio, que o R, fator que determina a propagação da Covid-19, tem estado sempre a rodar o 1. Este número, no entanto, está acima da média de vários países que adotaram medidas e restrições menos rigorosas que o nosso país.

Na reunião no Infarmed, esta segunda-feira, epidemiologistas revelaram que, na Noruega, o R é, em média, de 0,83. Na Áustria, o fator é de 0,91 e na República Checa, que teve um confinamento menor, o R é de 0,96. De acordo com o Público, estes não são números exclusivos de quem relaxou no confinamento: países como Espanha e Bélgica, que tiveram medidas mais rigorosas para combater a propagação da Covid-19 têm um R de 0,77 e 0,75, muito inferiores ao 1,01 anunciado por Portugal no domingo.

De acordo com os últimos dados sobre o índice de transmissibilidade da Covid-19, divulgados pela ministra da Saúde, Marta Temido, e fornecidos pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a mesma média variou entre 0,89 no Norte do país, 1,09 no Centro e 1,02 na região de Lisboa e Vale do Tejo entre 29 de maio a 2 de junho. Este fator indica o número de pessoas a quem um infetado, em média, transmite o vírus.