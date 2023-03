Portugal teve o maior aumento de preços das telecomunicações da UE

Em fevereiro, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 4,8%, trata-se da maior subida mensal dos últimos 27 anos. A conclusão é do regulador do setor (Anacom), tendo como base o Índice de Preços do Consumidor (IPC).

Comparando a evolução dos preços com fevereiro de 2022, agravaram-se 3,9%, a maior variação positiva desde dezembro de 2016.



"Considerando apenas os aumentos ocorridos em 2023 (janeiro e fevereiro), Portugal registou o maior aumento de preços das telecomunicações da União Europeia (+ 5,1%)", sublinha a entidade liderada por Cadete de Matos. Tendo em conta a média nos últimos 12 meses, período em que aumentaram 1,7%, teve a "10.ª variação de preços mais elevada entre os países da UE". O país onde ocorreu o maior aumento de preços foi a Polónia (+4,9%), enquanto a maior diminuição ocorreu nos Países Baixos (-3,9%).



Tendo como base os dados divulgados pelo Eurostat, a Anacom sublinha ainda que entre o final de 2009 e fevereiro de 2023, os preços em Portugal aumentaram 13,2%, enquanto na UE diminuíram 8,8%.

Para a Anacom, "esta evolução confirma o défice concorrencial existente no mercado, potenciado pelo regime de fidelizações em Portugal que não tem conduzido a preços baixos. Pelo contrário, Portugal, de acordo com vários benchmarks, é um dos países da União Europeia (UE) em que os preços das comunicações eletrónicas mais têm aumentado". O regulador tem vindo a defender novas regras para as fidelizações, nomeadamente a redução do prazo de 24 para seis meses, de modo a aumentar o poder de escolha e mudança dos consumidores.

Em comunicado, a Anacom aponta ainda que Portugal não é apenas um dos países da UE em que os preços mais têm aumentado. "É também um dos países nos quais se paga mais pelos serviços".

Segundo o estudo de comparações internacionais de preços publicado pela Rewheel, o «Digital Fuel Monitor», no início de 2023 "o preço mediano por Gigabyte das ofertas de Internet no telemóvel em Portugal era o 2.º mais elevado a nível da UE e o 4.º mais elevado entre os 50 países analisados".

E após a análise aos serviços prestados pelas operadoras presentes em Portugal - Meo, Nos, Nowo e Vodafone - concluiu que "em fevereiro as mensalidades mínimas são oferecidas pela Nowo em oito casos de um leque de 13 serviços/ofertas, enquanto a Meo e a Vodafone apresentaram as mensalidades mais baixas para quatro e dois tipos de serviço/ofertas, respetivamente". "Em termos homólogos, verificaram-se 29 serviços/ofertas com aumentos de preços e oito com diminuição", acrescenta a Anacom.

Em relação a fevereiro de 2022, e por prestador, "a Meo aumentou a mensalidade de sete serviços/ofertas e diminuiu a mensalidade de um serviço/oferta (oferta da primeira mensalidade da oferta Uzo)".

Já a Nos "também diminuiu a mensalidade de um serviço/oferta (alteração da mensalidade da oferta do STF Plano Poupança Fixo), tendo aumentado a mensalidade de dez serviços/ofertas". Por sua vez, "a Vodafone aumentou a mensalidade mínima de 12 serviços/ofertas" enquanto a Nowo "diminuiu a mensalidade de seis serviços/ofertas (aumento do valor do desconto, durante os primeiros 6 meses, da oferta da Nowo)".