Portugal ultrapassa os 50 mil casos de Covid-19

O número de vítimas mortais registadas em Portugal devido à pandemia de Covid-19 subiu este domingo para 1.717, com um novo óbito nas últimas 24 horas.





De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, o País ultrapassou os 50 mil casos de infeção (50.164), tendo-se registado mais 209 novos casos desde o dia anterior.Há no País 35.217 recuperados do novo coronavírus, um aumento de 207 nas últimas 24 horas.Dos 403 doentes internados em Portugal (menos sete), 48 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (menos dois).Aguardam resultado laboratorial 1.429 pessoas.Mais de 16 milhões de casos de Covid-19 foram contabilizados a nível mundial desde o início da pandemia. Mais de 645 pessoas morreram vítimas da doença.