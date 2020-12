Divulgado o plano de vacinação contra a Covid-19: conheça os grupos prioritários e as três fases

Portugal vai vacinar primeiro os profissionais de saúde e os idosos em lares, revelaram especialistas durante a apresentação pública do Plano de Vacinação à Covid-19. A ministra da Saúde, Marta Temido, lembrou que a vacina será acompanhada de restrições por "largos meses", enquanto o presidente do Infarmed, Rui Ivo, falou sobre o processo de aprovação das vacinas.





Conheça as fases de vacinação:

O coordenador da task-force designada pelo Governo para definir o plano de vacinação para a Covid-19, Francisco Ramos, indicou que os primeiros a receber a vacina da Covid-19 serão pessoas com 50 ou mais anos e que tenham doenças graves, idosos residentes em lares e profissionais de saúde.Ao todo, 950 mil pessoas estão integradas neste primeiro grupo prioritário, com 250 mil a serem idosos em lares, 400 mil representam as pessoas com mais de 50 anos e com doenças graves (insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração) e 350 mil são profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados de doentes.Num segundo grupo prioritário estão incluídas as pessoas com mais de 65 anos e quem tenha outras patologias e idades entre os 50 e 64 anos. O responsável indicou ainda que poderá ser definido ainda um terceiro grupo prioritário, mas que este deve entender-se como o "resto da população".A primeira fase de vacinação deverá decorrer entre janeiro e fevereiro, podendo estender-se até abril no pior dos cenários. Francisco Ramos explicou que existe "segurança suficiente" de que a vacinação irá começar em janeiro, mas não aconselha o Governo a apontar uma data específica.O antigo secretário de Estado da Saúde indicou que as prioridades foram definidas por seis componentes que dividiram os portugueses em grupos prioritários.- Pessoas com 50 ou mais anos com uma destas patologias associadas: insuficiência cardíaca, doença coronária,insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração;- Pessoas residentes e lares e internadas em unidades de cuidados continuados e respetivos profissionais: nestes casos a vacinação será no próprio lar;- Profissionais de saúde, envolvidos no tratamento de doentes;- Forças Armadas e de Segurança.Quem tomar a primeira dose da vacina ficará com a segunda dose marcada e programada. Vai ser implementado um sistema para identificar os grupos de risco. Neste ponto, caberá aos serviços de saúde identificarem estes mesmos grupos.Numa segunda fase serão vacinadas cerca de 1,8 milhões de pessoas com mais de 65 pessoas e sem qualquer patologia associada. Nesta fase será necessária a expansão dos pontos de vacinação "em conformidade com as necessidades", avançou Fernando Ramos, que garantiu ainda que "em janeiro estaremos em condições de iniciar processo de vacinação".Haverá ainda uma terceira fase para "o resto da população".Foram criadas linhas telefónicas e um site para apoio e esclarecimento da população sobre a vacinação.Os objetivos deste plano servem para "reduzir a mortalidade e o número de internados em cuidados intensivos", aliviando a pressão sobre o SNS, mas também controlando possíveis surtos da pandemia.Em conferência de imprensa, Marta Temido, lembrou que a produção e compra conjunta de uma vacina está a ser desenvolvida desde junho deste ano, relembrando que Portugal vai ter 22 milhões de doses de vacina da Covid-19, por um valor a rondar os 200 milhões de euros.Marta Temido avisou ainda que "temos muito trabalho pela frente" e que este é um "processo que terá de ser dinâmico", referindo que "apesar de todas as incertezas que continuamos a ter" - como as fases de ensaios que ainda decorrem - "não nos podemos inibir de planear aquilo que será um dos instrumentos para continuar a enfrentar esta doença".A ministra lembrou ainda que a vacina terá de ser acompanhada por outras restrições durante "largos meses", apontando para a continuação de medidas como o uso de máscara e o distanciamento social.