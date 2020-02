Portugueses entre as vítimas de fraude milionária com pacotes turísticos

A polícia espanhola deteve 14 pessoas suspeitas de uma fraude de 12 milhões de euros através de um esquema de venda de pacotes turísticos que afetou mais de 15 mil pessoas em Espanha, França e Portugal.





"A organização captou clientes através de eventos realizados, não só em Espanha, mas também em Portugal e França, o que serviu para projetar uma imagem internacional", segundo comunicado da Polícia Nacional espanhola divulgado hoje.A investigação sobre este caso foi iniciada em 2016 depois de uma queixa feita por uma associação de 274 pessoas, a maioria das quais francesas.Segundo a polícia espanhola, a maioria dos detidos são os dirigentes da organização, assim como os recrutadores mais importantes de clientes.Numa primeira etapa, a empresa desmantelada oferecia, a partir dos arredores de Sevilha, a adesão a um clube de viagens, mediante a oferta de pacotes turísticos com descontos em diferentes cadeias hoteleiras de prestígio que tinham por base acordos entre a rede e o setor hoteleiro, que eram inexistentes.Numa segunda fase, a partir de dezembro de 2014, a empresa fraudulenta deixou de lado os pacotes turísticos e evoluiu para o mundo do marketing online, oferecendo pacotes publicitários.O modelo de negócio estava centrado numa ferramenta que determinava a popularidade de uma página da internet, oferecendo aos clientes o aumento do valor das suas empresasA captação de clientes/parceiros baseava-se no "boca a boca" e em eventos realizados "não só em Espanha, mas também em Portugal e França, que serviram para projetar uma imagem internacional".A Polícia Nacional espanhola recorda que "neste tipo de fraude, os vigaristas usam o dinheiro dos novos clientes para pagar as comissões prometidas aos clientes mais antigos e, assim, não levantam suspeitas".