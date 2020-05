Entre janeiro e março de 2020, os portugueses gastaram quase mil milhões de euros em casinos virtuais. Trata-se do maior número de sempre registado pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).





Trata-se de um crescimento de 58% face ao mesmo trimestre do ano passado. De acordo com o Jornal de Notícias , o Estado arrecadou 21 milhões com o imposto especial de jogo online nesses três meses.