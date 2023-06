Portugueses tiram 41 milhões de euros por dia dos bancos

São cinco meses consecutivos (de janeiro a maio) com os depósitos bancários a descer. Os números do Banco de Portugal divulgados esta quarta-feira mostram que, desde o início do ano, os portugueses estão a tirar as suas poupanças dos bancos. Em janeiro havia uma ‘stock’ de poupanças em depósitos no valor de 179,8 mil milhões de euros, que se reduziu para os 173,6 mil milhões em maio. Trata-se, em média, de uma sangria diária de 41 milhões de euros.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã