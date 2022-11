Pós-Graduação em Direito do Desporto arranca a 11 de novembro na Universidade Autónoma

A Pós-Graduação em Direito do Desporto arranca já na próxima sexta-feira, na Universidade Autónoma (Autónoma Academy), sendo que ainda existem inscrições abertas para todos os interessados. A carga horária é de 152 horas e as aulas serão online às sextas-feiras e sábados, sendo as primeiras e as últimas realizadas de formas presencial.O doutor Alexandre Miguel Mestre é o coordenador deste momento letivo que conta ainda como docentes o dr. Fernando Seara, o dr. Rui Alexandre Jesus, o dr. e cronistaJosé Miguel Sampaio e Nora, o dr. Luís Cassiano Neves ou o mestre Jerry Silva.Para mais informações deste curso direcionado sobretudo para licenciados e profissionais do Direito e do Desporto e agentes desportivos, aceda aqui ao portal.