Praia de São Martinho do Porto desinfetada com hipoclorito

No início de maio, a Junta de Freguesia de São Martinho do Porto desinfetou o areal da praia com um trator e uma solução que continha hipoclorito, avançou o jornal local Gazeta das Caldas. "O depósito tem 400 litros e usámos três litros de hipoclorito", explicou o presidente de Junta, Joaquim Clérigo.



A associação ambiental ZERO defende que a desinfeção não devia ter acontecido. "São produtos que têm um impacto ambiental significativo. Não há razão para as juntas de freguesia gastarem dinheiro [neste tipo de intervenções]", disse ao Público Susana Fonseca, membro da direção da Zero.